Estos fueron los anuncios de Maduro la noche del #29Nov - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO incrementó hoy en 2,5 veces el valor del salario mínimo en el país, que aplica para la mayoría de los trabajadores públicos, y lo ubicó en 4.500 bolívares o poco más de 52 dólares por mes, si se atiende la tasa de cambio oficial.
“A partir de mañana (…) el valor del salario mínimo y las pensiones será de 4.500 bolívares”, dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.
El incremento es parte de los “factores de corrección” que introduce Maduro a su programa de “recuperación económica” que cumplió ayer 100 días desde su implementación.
Estos fueron los anuncios de Maduro la noche del 29 de noviembre:
1.- Aumento salarial a 4.500 bolívares soberanos. Este será el mismo monto de las pensiones.
2.- Pago del diferencial de aguinaldos a partir del 15 de diciembre.
3.- Bono único de Navidad de 2.000 bolívares soberanos.
4.- Bono Niño Jesús a través del Carnet de la patria de 2.000 bolívares soberanos.
5.- Pago del tercer mes de aguinaldo para pensionados.
6.- Se mantiene el pago del diferencial de aumento de salarios a la empresa privada y a quienes trabajan por su cuenta.
7.- A partir del 30 de noviembre entrarán en vigencia los nuevos precios acordados.
8.- Así quedaron establecidos los bonos Hogares de la patria:
– 2 personas: 1.200 bolívares soberanos.
– 3 personas 1800 bolívares soberanos.
– 4 personas 2.400 bolívares soberanos.
– 5 personas 3.000 bolívares soberanos.
– 6 personas o más 3.600 bolívares soberanos.
* Parto humanizado: 2.400 bolívares soberanos.
* Misión Jose Gregorio Hernández: 1.800 bolívares soberanos.
Con información de EFE
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