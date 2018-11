Tribunal militar acusa de rebelión a periodista alemán que tomó fotos a Maduro - Runrun

BILLY SIX, PERIODISTA ALEMÁN DETENIDO el 17 de noviembre en Paraguaná, estado Falcón, y trasladado sin orden judicial a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue imputado por rebelión y espionaje ante un tribunal militar por fotografiar “muy de cerca” al presidente Nicolás Maduro en un acto presidencial.

Thamara Caleño, esposa del ex preso estadounidense Joshua Holt, fue quien dio a conocer dicha información a través de su cuenta en Twitter e indicó que el periodista habría contraído dengue y no tendría acceso a medicinas.

Caleño escribió: “Ciudadano alemán detenido en el Sebin hace algunas semanas, que tiene por nombre Billy Six, tiene dengue, pero no se sabe con exactitud a cuál tipo corresponde. Alegan darle tratamiento pero aquí entre nos, ya sabemos como es el tratamiento y en un país sin medicamento”.

Ciudadano Alemán detenido en el SEBIN hace algunas semanas, que tiene por nombre Billy Six, tiene Dengue, pero no se sabe con exactitud a cual tipo corresponde. Alegan darle tratamiento pero aqui entre nos ya sabemos como es el tratamiento y en un país sin medicamento! @coweddle — Thamy Holt (@ThamyH0lt) November 26, 2018

Asimismo, detalló que “los cargos imputados son rebelión y espionaje y fue presentado en tribunal militar. Necesita atención médica adecuada, no pañitos de agua tibia. Estamos tratando de ponernos en contacto con su hermano, estamos a la espera de la respuesta de conexión con su hermano”.

Finalmente, la esposa de Joshua Holt comentó que logró comunicarse con el hermano de Six, quien transmitió a la embajada de Alemania la situación del periodista, al cual le fueron confiscados sus objetos personales, por lo cual hizo un llamado a que le donen ropa, artículos de higiene y otros productos.

Me comunique con el hermano de BIlly, esta al tanto de la situacion, me respondio de la siguiente manera: "La embajada lo sabe todo, pero los diplomáticos no son tan rápidos como nos gustaría." Le recomende a el no ir a venezuela ni ningun integrante de la familia. — Thamy Holt (@ThamyH0lt) November 27, 2018

Thamara Caleño expresó que se comunicó con el hermano de Billy. “Está al tanto de la situación, me respondió de la siguiente manera: ‘La embajada lo sabe todo, pero los diplomáticos no son tan rápidos como nos gustaría. Le recomendé a él no ir a Venezuela, ni a ningún integrante de la familia”.

El periodista alemán habría entrado a Venezuela desde Colombia, recorriendo la frontera por Maicao, prestando su teléfono a varias personas que iban en el transporte público, las cuales fueron llamadas luego a declarar en calidad de testigo por su vínculo con el periodista.

Se conoció que Six se encontraba investigando actividades de narcotráfico, contrabando de combustible y material estratégico, trata de personas y hasta el mismo éxodo hacia las islas del Caribe, delitos y realidades presentes en esta parte del territorio venezolano.

