[VIDEO] Marlon Díaz: “Ningún tribunal pretenderá pasar por encima de la voluntad estudiantil” - Runrun

Integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad de Carabobo, se apostaron la mañana de este miércoles 28 de noviembre, en el Arco de Bárbula, a la afueras de la ciudad de Valencia, para manifestar su rechazo ante la sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, de anular los resultados de las elecciones estudiantiles de la UC y declarar como ganadora a la candidata oficialista Jessica Bello.
Marlon Díaz, presidente electo del FCU-UC, expresó que los estudiantes se encuentran “resteados y firmes”, ante la sentencia que señalan “no posee ningún tipo de sustento legal”, y destacó que “ningún tribunal va a pasar por encima de la voluntad estudiantil”.
“Hoy hacemos un llamado al país a que se pronuncie (…), porque esto es un ataque a la universidad venezolana”, afirmó el dirigente estudiantil.
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