Venezuela se convierte en el país de mayor exportación de franquiciados del mundo - Runrun

El director del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Alfonso Riera, anunció que “cifras blandas” aportadas por oficinas de 17 países que colaboran con el sector comercial proyectan que 500 franquicias han sido adquiridas por venezolanos en el exterior; “individuales o maestras”. Asunto que convierte a Venezuela en el país exportador de franquiciados más importante del mundo.
El también miembro de Profranquicias dijo que los medianos y pequeños comerciantes que tienen la posibilidad de cruzar las fronteras venezolanas se han afianza en la exportación y en ocasiones dejado a un lado los servicios. En este sentido,
Riera señaló que más de 30 franquicias han sido creadas por venezolanos en el exterior. Mientras que cerca de 100 franquicias de la nación “tienen vida internacional”.
Durante el encuentro manifestó que la crisis que vive el pueblo de Venezuela no puede “taparse con un dedo”. A su juicio, es un problema profundo e histórico “del que hay que estar consciente” para poder atacarlo.
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