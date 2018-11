Turquía anuncia la visita del presidente Erdogan a Venezuela - Runrun

TURQUÍA ANUNCIÓ EL MARTES QUE EL PRESIDENTE, Recep Tayyip Erdogan, arribará a Argentina, Paraguay y Venezuela entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.

Según informó la presidencia del país, Erdogan participará en la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, para posteriormente visitar Paraguay y Venezuela el 2 y el 3 de diciembre.

Press Statement on President Recep Tayyip Erdoğan’s Visits to Argentina, Paraguay and Venezuela pic.twitter.com/KVNI8pHpzP

— Turkish Presidency (@trpresidency) 28 de noviembre de 2018