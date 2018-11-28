Turquía anuncia la visita del presidente Erdogan a Venezuela - Runrun

TURQUÍA ANUNCIÓ EL MARTES QUE EL PRESIDENTE, Recep Tayyip Erdogan, arribará a Argentina, Paraguay y Venezuela entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.
Según informó la presidencia del país, Erdogan participará en la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, para posteriormente visitar Paraguay y Venezuela el 2 y el 3 de diciembre.
La Presidencia turca agregó que en la Cumbre del G20 el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con los líderes de algunos países y los representantes de las organizaciones no gubernamentales internacionales.
En las visitas, las primeras en Paraguay y Venezuela para el presidente turco, se abordarán las relaciones bilaterales, regionales y los temas en la agenda internacional, así como la firma de varios acuerdos.
Ya en septiembre, Erdogan declaró que “no dejará solo” al presidente Nicolás Maduro, y aseguró que si “la agenda del presidente (Maduro) lo permite”, estudiaría la posibilidad de realizar una visita oficial.
*Con información de Correo del Orinoco
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