Ismael García pide a Panamá presentar listado de propiedades blanqueadas por funcionarios venezolanos

El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, felicitó las sanciones del Gobierno de Panamá contra 55 funcionarios venezolanos, incluido el presidente de la República Nicolás Maduro, y pidió a los encargados de llevar la investigación que presenten el listado de las propiedades ““blanqueadas por los jerarcas del régimen”.

“Esta decisión del Gobierno panameño no debe quedar como un escándalo más en Venezuela, tal como ocurrió con el caso Odebrecht, en el que su propio dueño afirmó haberle dado a Nicolás Maduro alrededor de 50 millones de dólares y aquí no pasa nada, mientras que presidentes de países latinoamericanos como Luis Inácio Lula da Silva y Pablo Kuczynski han sido destituidos y enjuiciados, y funcionarios e intermediarios están presos”, dijo el ex candidato a la Gobernación de Aragua.

García asegura que su petición se basa en la necesidad de conocer “hacia donde fue desviado el dinero público”, lo que permitiría entender aún más las razones de la crisis actual venezolano.

“Una vez presentada al mundo esta lista, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional vamos a abrir una investigación más exhaustiva al respecto, porque estos delitos no pueden seguir quedando impunes”, comentó el parlamentario.

También alertó que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, deberá inhibirse en la investigación, porque no puede actuar como parte acusadora en un caso donde está sancionado por el gobierno de Panamá.

“Por más que el gobierno rechace y desconozca a la Asamblea Nacional legítima por estas y otras razones, como el daño patrimonial causado a la nación por más de 300 mil millones de dólares, más temprano que tarde en Venezuela habrá justicia. Esos bienes serán confiscados y ese dinero mal habido será repatriado para invertirse en la solución a esta profunda crisis humanitaria, una vez que el régimen haya salido del poder”, concluyó.

