El silencio del gobierno se mantiene tras la muerte de 68 personas en Carabobo

El silencio oficialista se ha mantenido casi inpertubable tras los acontecimientos originados por un presunto motín en la Comandancia Policial de Carabobo, donde fallecieron 68 personas.

La ministra del servicio penitenciario, Iris Varela, no se ha pronunciado sobre los hechos acontecidos hasta la mañana del jueves 29. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, solo ha publicado informaciones con respecto a Semana Santa y las playas aptas para turistas. El presidente Nicolás Maduro tampoco ha hecho mención de los sucesos de Carabobo.

El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, fue el primero en dar información oficial más de 12 horas después de lo sucedido. En tres tuits dio cuenta de lo sucedido, tras los cuales continuó retuiteando citas sobre budismo.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, admitió sentir “gran consternación” por los hechos ocurridos, y confirmó el inicio de una investigación “seria y profunda para dar con las causas y los responsables”.

Mientras tanto, políticos opositores e instancias internacionales lamentan los hechos y exigen se lleve a cabo investigaciones para conocer las causas de muerte de estas personas.

#Venezuela: We urge authorities to carry out an investigation to establish cause of at least 68 deaths after a fire in a police station jail and provide reparations to the victims’ families as well as bring those responsible to justice. https://t.co/TQJ6GG4l81 pic.twitter.com/Y7IcZfKWo9

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 29, 2018