MonitorDeVíctimas Hallaron el cadáver carbonizado de un taxista colombiano dentro de vehículo en La Vega

Una desaparición marcada por el desespero, una búsqueda que termina en un final trágico y unos hijos que pierden a su padre.

El sábado 20 de enero a las 5:00 de la tarde era un día normal para Carlos Alberto Giraldo, de 46 años. El hombre se preparaba para comenzar su jornada como taxista particular, prefería laborar en horas de la noche como acostumbraba.

Ese día se despidió de su esposa Jennifer Rojas, salió de la vivienda de ambos en Los Mangos de La Vega, situado en el municipio Libertador de Caracas, e inició su ruta. Luego de varias horas Carlos Alberto no regresó a su casa y su pareja comenzó a preocuparse.

El domingo Jennifer lo llamó en reiteradas ocasiones, pero no contestaba, hasta que alrededor de las 7:28 de la noche logró comunicarse, no obstante le respondió otra persona que no era su esposo y luego le colgaron el teléfono.

Luego, Rojas recibió un mensaje donde le decían: “Ya te llamo que estoy en La Guaira”, pero ella se extrañó debido a que Giraldo no acostumbraba a escribir mensajes, por lo que lo llamó nuevamente, sin embargo el teléfono estaba apagado.

En vista de que el taxista no llegó, el lunes Jennifer comenzó a recorrer los sectores cercanos a su vivienda, por si avistaba el taxi de la víctima, un Malibú, año 76, color gris, placas AA105HX, pero no dio con su paradero. Ese mismo día le preguntó a los compañeros de trabajo de Giraldo, para conocer si lo habían visto, pero desconocían dónde se encontraba.

Desesperada acudió a hospitales cercanos y colocó la denuncia en el Cicpc de la avenida Urdaneta. El jueves Rojas asistió a la morgue de Bello Monte, debido a que le informaron que en el lugar había un cadáver con las características de Giraldo, y por medio de técnicas de odontología forense y otros exámenes no rutinarios lograron identificarlo.

En la morgue le informaron a Jennifer que el taxista había sido hallado carbonizado dentro de un vehículo, que también fue quemado, en el sector Las Casitas de La Vega, saliendo hacia La Panamericana.

La víctima tenía un mes laborando como taxista particular y anteriormente fue chófer de camionetas.

Era oriundo del departamento Cali, en Colombia. Se había venido a Venezuela a los 17 años. Se conoció que el vehículo del taxista está desaparecido.

