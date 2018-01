MonitordeVíctimas | Dos personas asesinadas en menos de 15 días en el Metro de Caracas

El estudiante de gastronomía Brandon Guevara murió luego de haber recibido un disparo durante un robo perpetrado en el interior de la estación Miranda del subterráneo capitalino

Con la muerte de Brandon Alexander Guevara Montilva, ocurrida en horas de la madrugada de este jueves en las salas de terapia intensiva del Hospital Domingo Luciani de El Llanito, se elevan a dos las víctimas que ha dejado la inseguridad ciudadana en las instalaciones del Metro de Caracas.

El pasado 12 de enero fue asesinado el comerciante Antonio José Porras Vásquez, de 38 años de edad, quien recibió un disparo en la nuca aproximadamente a las 9:00 pm, cuando se encontraba en la estación Los Cortijos.

La víctima más reciente, fue el joven estudiante de cocina quien fue atacado el pasado miércoles cuando se encontraba en el interior de la estación Miranda del Metro de Caracas.

Fue abordado por un antisocial, quien intentó despojarlo de su teléfono celular de alta gama, al parecer el estudiante opuso resistencia y el sujeto le efectuó un disparo que lo alcanzó en el costado derecho, el balazo le afectó un pulmón.

Malherido Guevara Montilva fue auxiliado por compañeros de estudio y trabajadores del sistema de transporte masivo, quienes lo trasladaron hasta Salud Chacao, donde luego de realizarle curas de emergencia lo remitieron al hospital Domingo Luciani.

A pesar de que fue atendido en el hospital de El Llanito, Guevara Montilvo fue víctima de la crisis hospitalaria que afecta al país, no había sangre para realizarle transfusiones y pudiese reponer la sangre que había perdido. Fue trasladado al área de terapia intensiva, donde no pudo recuperarse, falleció de un paro respiratorio la madrugada del jueves 25 de enero.

El joven era estudiante de cocina en el Instituto Superior Mariano Moreno, donde estaba a punto de graduarse, su sueño era abrir su propio restaurante, era el mayor de seis hermanos.

Muertes bajo tierra

La situación de inseguridad no es nueva en el Metro de Caracas, a finales del año pasado dos hechos ocurridos en la estación Chacaíto en los que murieron dos jóvenes hicieron saltar las alarmas.

Las autoridades terminaron señalando que las muertes fueron suicidios y no consecuencia de hechos irregulares, sin embargo otras versiones insisten en apuntar a la inseguridad que impera en las estaciones como causa de las muertes.

Además otro hecho ocurrido el 18 de abril del año pasado pone en evidencia la inseguridad en las estaciones, ese día fue asesinada una mujer, identificada como Mérida Isabel Fernández Suárez, de 59 años al quedar atrapada en un tiroteo ocurrido en un vagón en la estación Parque Central entre funcionarios policiales y un presunto delincuente.

Según la información los funcionarios se percataron del robo e intentaron detener al sujeto, cuando revisaban el bolso que tenía, el sujeto sacó un arma de fuego y se enfrentó a los funcionarios en medio del tiroteo, resultaron muertos el presunto delincuente, cuya identidad no fue suministrada en su oportunidad y la dama.

Los robos, hurtos y peleas se han hecho una realidad cotidiana en las estaciones más congestionadas del sistema de transporte masivo. Estaciones como Plaza Venezuela, Chacaíto, La Hoyada y Chacao en horas pico son centro de caos, según denuncian usuarios del servicio.

Deuda pendiente

Ricardo Sansone, representante de la ONG Familia Metro, señala que el tema de la seguridad en el Metro es una deuda pendiente que tienen las autoridades con los usuarios del servicio.

Destaca que el delito más común en el metro es el hurto, perpetrado por bandas de hasta 12 integrantes que planifican acciones de distracción para robar a una gran cantidad de usuarios.

“El problema es que el metro no se ha adaptado a los tiempos, más seguridad no es poner unos policías, debe haber una política integral, una unión entre vigilancia eficaz, tecnología y denuncias que permitan impedir la comisión de delitos en el subterráneo, si las autoridades no actúan a tiempo corren el riesgo de que hechos como estos asesinatos se repitan”, dijo.

