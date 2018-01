Las 5 noticias más importantes a esta hora

Luis Florido a presidente dominicano: Valoramos su esfuerzo pero no iremos al diálogo

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido informó al presidente de República Dominicana Danilo Medina que la coalición opositora no asistirá más a las reuniones de diálogo que sostenían en su país, no antes sin agradecerle su esfuerzo. “Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”, escribió Florido en su cuenta de Twitter. Globovisión

Exportadores temen perder mercados por restricciones del gobierno

La Asociación Venezolana de Exportadores (Avex) aseguran que las recientes restricciones impuestas por el gobierno a sus actividades ponen en riesgo sus mercados y amenaza con frenar el crecimiento que experimentan desde el año pasado. “El año 2018 inició con tres restricciones para exportar que generan gran desconfianza, después de cerrar el año 2017 con un crecimiento de las exportaciones no petroleras del 30% interanual”, indicó la organización en un comunicado. Las medidas a las que se refieren son la suspensión de exportaciones de productos agroalimentarios, prohibición de exportaciones de desechos metálicos y el cierre de comunicación aérea y marítima con las islas Curazao, Aruba y Bonaire. Banca y Negocios

La UE condena la expulsión del embajador español en Venezuela

La Unión Europea (UE) condenó este viernes la expulsión de Venezuela del embajador español, expresó su “solidaridad” con el gobierno de Madrid y pidió al país sudamericano que anule esta decisión. Venezuela declaró el jueves “persona non grata” al embajador de España en Caracas, Jesús Silva, por considerar que su país comete “continuas agresiones” contra el gobierno de Nicolás Maduro y alienta las sanciones de la UE contra Caracas. “La UE condena con firmeza la decisión de las autoridades venezolanas”, afirmó este viernes Catherine Ray, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Panorama

España declara ‘persona non grata’ al embajador de Venezuela

El gobierno de España declaró este viernes ‘persona non grata’ al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, al día siguiente de que Caracas hiciera lo mismo con el embajador español, anunció el portavoz del ejecutivo. “El gobierno responde de forma proporcional, y por ello ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España”, afirmó el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Globovisión

Santos pide a comunidad internacional que no acepte elecciones venezolanas

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, insistió este viernes en que su país no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela si no se celebran con las debidas garantías, y pidió a la comunidad internacional que tampoco lo acepte. “La decisión reciente de convocar unas elecciones sin dar las garantías necesaria para que sean consideradas transparentes, y así la oposición pueda participan con unas reglas de juego aceptable, es una decisión que tiene que ser rechazada por la comunidad internacional, como es rechazada por Colombia”, afirmó. El Nacional

