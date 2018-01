Canadá celebró sanciones de Unión Europea contra siete funcionarios venezolanos

El Ministerio de Exteriores de Canadá celebró el lunes las sanciones impuestas por la Unión Europea a siete funcionarios venezolanos, a quienes responsabiliza por la represión en las protestas en 2017, “la falta de respeto a los principios democráticos” y violaciones a los derechos humanos.

“La comunidad internacional no tolerará más abusos del régimen de Maduro. Canadá da la bienvenida a la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones. Estamos con nuestros aliados defendiendo la democracia y los derechos humanos en Venezuela y alrededor del mundo”, escribió el ministerio canadiense en Twitter.

Entre los funcionarios sancionados destacan el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello; la presidenta del CNE, Tibisay Lucena; el presidente del TSJ, Maikel Moreno; el ministro de Interior, Néstor Reverol; el excomandante de la GN, Antonio Benavides Torres; el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab y el director del Sebin, Gustavo González López.

Las sanciones implican el congelamiento de bienes y la prohibición de entrada a territorio europeo.

Canadá es parte del Grupo de Lima, que el lunes, luego de formalizadas las sanciones, informó que se reuniría este martes 23 de enero en Santiago de Chile. Entre los temas previstos evaluará el progreso de la ronda de diálogo llevada a cabo en República Dominicana.

The international community will not tolerate further abuses by #Venezuela‘s Maduro regime. Canada welcomes the European Union’s decision to impose sanctions. We stand with partners in defending #democracy & #humanrights in #Venezuela & around the world. @EUCouncilPress https://t.co/2snlMcgqHw

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 22 de enero de 2018