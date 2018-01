Informe Otálvora: Negociación Maduro-Oposición entra en crisis

Canciller dominicano Miguel Vargas rodeado de José Rodriguez Zapatero y el nicaragüense Denis Moncada anuncian suspensión de negociaciones el 18ENE18. Foto: Cancillería R.Dominicana

Las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora MUD estuvieron a punto de llegar a su final el 12ENE18 y su continuidad es puesta en duda.

La tercera ronda de las negociaciones que tienen lugar en la cancillería de República Dominicana, se cumplió los días 11 y 12ENE18. El objeto era adelantar la redacción conjunta de párrafos de un proyecto de acuerdo basado en el borrador denominado “Convivencia

Democrática en Venezuela” que fuera entregado el 02DIC17 por el presidente de República Dominicana. Tras un arribo tardío a Santo Domingo de la delegación oficialista encabezada por los hermanos Jorge y Delsy Rodríguez, en la noche del 11ENE17 tuvo lugar una reunión de los jefes de delegación con el canciller dominicano Miguel Vargas y el expresidente español José Rodriguez Zapatero quien funge a solicitud de Maduro como “facilitador” de los contactos con la oposición desde 2015.

La cita nocturna celebrada en el centro de convenciones de la cancillería dominicana sirvió sólo para un breve repaso de los seis temas sobre la mesa, asomándose desde ese momento que la ronda no lograría avances significativos.

La reunión plenaria de la tercera ronda de las negociaciones Maduro-MUD, celebrada el 12ENE18, estuvo encabezada por el presidente dominicano Danilo Medina y contó con la asistencia de los cancilleres de Chile, México, Nicaragua, Bolivia, Luis Videgaray, Heraldo Nuñez, Denis Moncada, Fernando Huanacuni Mamani y por un representante del gobierno de San Vicente y las Granadinas. Chile y México fueron los gobiernos propuestos por la oposición venezolana como facilitadores y garantes, mientras las demás delegaciones fueron propuestas por el oficialismo. Tras siete horas de conversaciones en las cuales se repasó nuevamente la posición de cada parte sobre los temas tratados, quedó en evidencia que las negociaciones estaban trancadas.

La venezolana Colette Capriles, quien no asiste a la sala de negociaciones pero forma parte del grupo de asesores in situ de la delegación opositora, narró al portal “Tal Cual” de Caracas que se produjo “una situación en la que la conversación terminó, el gobierno se levanta, hay un intento por parte de la facilitación de continuar la conversación, pero aparentemente no había más nada”. Diplomáticos testigos de las negociaciones confiaron a este Informe que se había llegado a un nivel de cero avance en los temas capitales. Tras caer la noche, el vocero de la presidencia dominicana Roberto Rodríguez Marchena informó que la delegaciones abandonarían la sede de la cancillería para un receso de dos horas. Ese lapso de tiempo sería utilizado por los cancilleres facilitadores para redactar un texto que pudiera servir para retomar las negociaciones. Tras reinstalarse la reunión plenaria, las delegaciones acordaron extender la ronda a una tercera jornada al día siguiente.

Los cancilleres de Chile y México optaron por abandonar Santo Domingo esa misma noche, dejando la representación de sus gobiernos en manos del subsecretario de relaciones exteriores de México embajador Luis Alfonso de Alba Góngora y del embajador chileno Gabriel Gaspar Tapia.

En la mañana del 13ENE18 arrancó una nueva reunión plenaria en la cual quedó patente que el gobierno de Nicolás Maduro no está dispuesto a permitir cambios reales en la conformación del ente electoral venezolano, mientras exige que la oposición reconozca poderes “plenipotenciario” y “supraconstitucionales” a la “asamblea constituyente” inventada por Maduro. Los negociadores chavistas aspiraban concluir las negociaciones y apurar la firma de un texto genérico que mostrara aparentes concesiones en materia electoral. La oposición exige precisiones y especialmente la designación de un ente electoral “equilibrado”. Al mediodía del 13ENE18 no había certeza de que se produjera una nueva ronda de negociaciones y se llegó a considerar la opción de dejar en manos del gobierno dominicano las consultas para definir una nueva cita. Ninguna de las partes quería transmitir la sensación de que las negociaciones entraban en crisis por lo que anunciaron una nueva ronda de negociaciones para el 18ENE18.

Los voceros chavistas aseguraron a los medios que casi todos los temas estaban acordados, mientras el vocero opositor Julio Borges manifestó que algunos temas se habían convertido en “nudos” que impedían avanzar en las negociaciones.

La agenda del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tenía marcada una visita a Paraguay para el 18ENE18 en la cual estaría acompañado por su canciller, lo que imposibilitaba la presencia mexicana en la cuarta ronda de negociaciones. El canciller chileno, a su vez, estaba comprometido de permanecer en su país donde el papa Francisco realizaba una visita pastoral. La imposibilidad de que los dos cancilleres viajaran a República Dominicana fue el primero de una serie de hechos que llevaron a una virtual suspensión de las

negociaciones.

El lunes 16ENE18 se produjo en Venezuela un hecho particularmente grave: en una operación de fuerzas policiales y militares fue utilizado un lanzagranadas RPG para impactar en la vivienda donde se refugiaba un grupo de opositores alzados en armas. Se trata de la

primera ocasión en la cual el conflicto político venezolano se convierte en escenario para el abierto uso de armas de guerra. Ese disparo de RPG pudiera ser el símbolo de la africanización de la crisis venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana calificó el

hecho como una “horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares”, mientras logias masónicas de Venezuela y de varios países latinoamericanos condenaron la acción contra su hermano Oscar Pérez. El régimen chavista provocó la inusual circunstancia en que obispos católicos y venerables masones coincidieran públicamente en una posición.

Durante su parte de guerra el 17ENE18, el Ministro del Interior general Nestor Reverol afirmó que “en el marco del diálogo por la paz algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista”. La insinuación de que los negociadores de la oposición delataron a Oscar Pérez y su grupo, generó una reacción de rechazo la dirigencia opositora que calificó esas muertes como “ejecución extrajudicial del régimen de Maduro”. En carta enviada el 17ENE18 al presidente dominicano, la MUD pedía “se sirva hacer un llamado al respeto entre las partes. Que las condiciones mínimas para interactuar en este proceso, se rijan por las buenas maneras y enmarcadas en los principios democráticos. Por ello pensamos que nuestro próximo encuentro debe regirse por normas claras desde el punto de vista metodológicos, se impone hacer mejoras en el proceso de relatoría y en los mecanismos de consultas a las partes. Adicionalmente, nos parece fundamental preservar el grupo de Cancilleres acompañantes”. Mientras la Oposición pedía la intervención del mandatario dominicano, en Caracas la presidente de la “asamblea constituyente” y negociadora Delsy Rodriguez, anunciaba que la tarjeta de la MUD había sido inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales.

Finalmente el 18ENE18 la MUD informó que sus delegados no viajarían a República Dominicana alegando tres motivos: la imposibilidad de que los cancilleres de México y Chile asistieran a la cita, la falta de una rectificación oficial ante la declaraciones del general Reverol y porque “el gobierno no ha destrancado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre temas muy importantes para el país en materia electoral e institucional”. Según Jorge Rodríguez,

representantes del gobierno y de la oposición se habrían reunido informalmente en Caracas el 17ENE18 sin que ello provocara un cambio de posición de la MUD.

El 18ENE18 la delegación opositora y los cancilleres de México y Chile no llegaron a Santo Domingo. El clima en la cancillería dominicana era de malestar y tensión. Tanto el presidente Danilo Medina como su canciller quien es potencial candidato presidencial para el 2020, consideran que la negociación amenaza con terminar sin resultados afectando sus respectivas imágenes públicas. Los negociadores chavistas insisten en que ya está prácticamente negociado todo el acuerdo. Jorge Rodriguez, como prueba de magnanimidad afirmó el 18ENE18 desde la cancilería dominicana, que Maduro aceptaría que la ONU supervise las elecciones presidenciales pero condicionándolo a que el español Rodriguez Zapatero presida esa hipotética veeduría. Por cierto, Rodriguez mostró de lejos y brevemente a la prensa la primera página del “borrador” entregado el 02DIC17 por Medina a las delegaciones.

El emisario de Maduro insistió en que aquel documento ya estaba aprobado por las partes, pero la ampliación de la imagen lograda por varias agencias de noticias mostraba una hoja de papel impresa con numerosas anotaciones a mano, algunas de las cuales

probaban que el gobierno Maduro no acepta la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que es precisamente una de las exigencias opositoras.

Ninguna de las partes pareciera querer ser la primera en levantarse de la mesa por lo que el gobierno dominicano procura determinar y acordar una fecha de conveniencia para todos los gobiernos involucrados en la cual pudiera realizarse la fallida cuarta ronda. El

27ENE18 es una fecha probable para la cuarta ronda de negociaciones que, según diversos observadores, podría ser la última y concluir sin un acuerdo.

Para este lunes 22ENE18 está prevista en Santiago de Chile una reunión de los quince gobiernos del Grupo de Lima que hace seguimiento a la crisis venezolana, donde Chile y México informarán sobre el estado de las negociaciones. En tanto, la presión internacional sobre el gobierno Maduro se incrementa. Los embajadores de los países miembros de la Unión Europea ya consensuaron una lista inicial de jerarcas chavistas que serán objeto de sanciones. Según fuentes oficiales consultadas, los ministros del Consejo de Asuntos Exteriores que se reúnen el 22ENE18 en Bruselas, aprobarían en breve este listado.

En tanto, el Departamento del Tesoro de EEUU informó oficialmente el 19ENE18 que califica como emisión de deuda pública la moneda digital “petro” anunciada por Maduro. Personas y empresas estadounidenses que negocien con la “cripomoneda” chavista serán punidos en EEUU, con lo cual el gobierno Trump asestó un golpe en la maniobra chavista para evadir las sanciones financieras.

