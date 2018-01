Nikki Haley: Atacando a los obispos, Maduro demuestra que solo quiere preservar el poder

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, criticó las amenazas del presidente Nicolás Maduro a los obispos católicos.

“A medida que las condiciones en Venezuela continúan deteriorándose, el presidente Maduro ordenó la investigación de dos obispos católicos por criticar la escasez de alimentos en el país, caracterizando a la Iglesia Católica en Venezuela como llena de maldad, veneno, odio, perversión y difamación. El régimen indicó que los obispos podrían ser culpables de crímenes de odio en virtud de una nueva ley aprobada por la fraudulenta Asamblea Constituyente por llamar a poner fin al hambre y la corrupción en sus sermones”, dijo Hailey.

“El régimen de violencia, represión, corrupción y bancarrota de Maduro continúa castigando al pueblo venezolano. Al dirigirse a los líderes religiosos, que promueven la paz y brindan esperanza a los creyentes, el régimen continúa demostrando que solo se preocupa por preservar su propio poder y que no le importan los derechos humanos básicos y el bienestar de sus ciudadanos”, continuó.

. @USUN Amb @nikkihaley : By targeting religious leaders, the #Maduro regime again shows it does not care about basic #HumanRights . We continue to stand w/ the #Venezuela people in their battle to restore their democracy in the face of a brutal dictator.

