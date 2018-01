Oposición dirá este miércoles si concurre al diálogo en Dominicana

El diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, dijo que este miércoles informarán al país si acuden o no a las reuniones pautadas con el gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana.

“Nosotros si vamos el día de mañana (18 de enero) es porque está previamente concertado con los cancilleres. Informaremos al país en el transcurso del día si acudiremos o no”, dijo en una entrevista radial.

Calzadilla manifestó que el gobierno no gana tiempo con el proceso de diálogo, por el contrario aumenta la presión internacional que tiene sobre si.

Acusó al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, de mentir al afirmar que dirigentes de la oposición facilitaron datos para dar con el paradero de Óscar Pérez.

“Todo el mundo recuerda aquél montaje que decía que Pernalete fue herido por un compañero con una pistola de aire”.

Afirmó que en todas las reuniones del diálogo que se hacen en Dominicana, hay presencia de mediadores internacionales.

“Me imagino que tanto el presidente Danilo Medina como los cancilleres de los demás países deben estar asombrados”.

Reverol es la expresión de un gobierno mentiroso, que te dice todos los días que tu sueldo es el más alto de América Latina, que no hay escasez, que es mentira que no hay medicinas y que es falso que no hay hambre en VENEZUELA 4/4

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 16 de enero de 2018