Monseñor Basabe: Maduro ha puesto en mi boca palabras que no he pronunciado

Luego de que Nicolás Maduro, durante su mensaje anual, solicitó al Ministerio Público y al TSJ actuar contra monseñor Víctor Hugo Basabe por sus palabras en la homilía de la Divina Pastora, el religioso aseguró: “Maduro ha puesto en mi boca palabras que no he pronunciado”.

“Ante tantos rumores que corren por lo dicho esta tarde por el señor Maduro. Quiero en primer lugar agradecer las muestras de solidaridad y cercanía que por este medio he recibido. En segundo lugar, hacerles saber que estoy tranquilo y en paz en mi casa. Mi conciencia nada me reprocha. Mi único delito parece ser el servir a la verdad que es lo único que hace libre a los verdaderos hombres”, expresó Basabe, quien enfatizó: “El señor Maduro ha puesto en mi boca palabras que no he pronunciado. Qué triste que un “magistrado nacional” mienta tan escandalosamente delante de todo un país en el día del maestro”.

En este sentido, condenó las palabras de Maduro, a quien condenó por su actuación: “Lo peor, me acusa de cometer delito, cometiéndolo él. Aprovecho también para hacerles saber que ratificó todas y cada una de las palabras que ayer pronuncié en el contexto de la homilía con ocasión de la 162a peregrinación a Barquisimeto de la Divina Pastora”.

El sacerdote admitió que sabría que su discurso durante el acto religioso resultaría incómodo: “En el mismo texto lo expresaba, sabía que mis palabras molestarían a quienes en el fondo de su conciencia saben que son responsables de la tragedia que vive este pueblo que amo hasta los tuétanos. No tengo miedo Sr. Maduro, la cobardía no es lo mío. Acá en mi casa estoy, con mis únicas armas: mi fe en Cristo y la certeza de que mi vida está en sus manos. Allá por aquellos a quienes ni su conciencia ni la historia les perdonará”.

Otro religioso que reaccionó tras las acusaciones de Maduro fue Honegger Molina, quien manifestó: “La voz profética y el compromiso con la justicia social de los Obispos de América Latina ha resultado muy muy incómoda para los gobiernos del continente, en particular, para las dictaduras que no toleran”.

Enviar Comentarios