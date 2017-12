MUD reconoce fallas y advierte que 2018 será el año “más duro y difícil” que hayan enfrentado los venezolanos

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) publicó este viernes, 29 de diciembre, un comunicado en el que presenta un balance “objetivo” de sus acciones durante 2017 – “que arroja luces y sombras, aciertos y errores” – y advierte los riesgos y retos de 2018 para los venezolanos.

“Nunca antes en su historia republicana, Venezuela había tenido un final de año tan triste y doloroso, y un comienzo de otro tan difícil y peligrosamente incierto. Desde el punto de vista social, Venezuela se dirige aceleradamente al despeñadero. El escenario cotidiano de los venezolanos se agrava con el paso de los días, en una desesperante lucha por niveles mínimos de supervivencia”, señala el primer párrafo del documento.

Buena parte de la misiva se refiere a las protestas sociales y políticas que sacudieron a Venezuela entre abril y mayo, así como a los logros y fallas que se cometieron en este período.

“La Unidad Democrática se puso al frente de lo que hoy se conoce como las jornadas de protesta más largas y masivas en la historia del continente, protagonizadas por un pueblo heroico y una vanguardia de jóvenes que decidió defender su futuro y su país. Muchos de ellos perdieron la vida en manos de la cruel y sangrienta represión oficialista. Su sacrificio y el dolor de sus familias no quedará en vano, y nuestro deber es continuar su lucha”, continua.

La MUD admite en el texto que incurrió en varios errores luego de que se conformara, de forma ilegal, la asamblea nacional constituyente. Así, señala que no supo comunicar que la “lucha electoral”, en clara referencia a las elecciones regionales, era la continuación del descontento social que se había manifestado durante 4 meses de protesta, un mecanismo que se fue agotando.

Además, la coalición de partidos indica que se subestimó la estrategia de control ejercida por el Ejecutivo a través de la comida, mientras que se sobreestimó la maquinaria que la oposición había preparado para los comicios de gobernadores de octubre pasado.

“No hemos sabido acompañar en las últimas semanas, de la forma amplia y contundente que se merecía, el sufrimiento de un pueblo que ve mermar aceleradamente sus ya difíciles condiciones de vida”, agrega el comunicado.

Por último, el documento advierte que el año que viene será “el más duro y difícil que hayan enfrentado los venezolanos” y apunta a las claves que debe implementar para el cambio de gobierno: unidad, organización y persistencia.

“Unidad creciente de la dirigencia política entre si y de los venezolanos con ella. Reforzar la organización ciudadana, tanto en sus espacios naturales de encuentro como en los que promoverá la Mesa de la Unidad Democrática para esta etapa de la lucha. Y, finalmente, insistir más que nunca en nuestras 4 banderas, que son las que han provocado la enorme solidaridad internacional y el inmenso apoyo interno, incluyendo a vastos sectores del oficialismo, a esta nueva batalla por la Independencia: que haya elecciones libres y transparentes, que se libere a la Asamblea Nacional, que suelten a todos los presos políticos y que haya comida para que la gente no muera de hambre”, recalca.

“Las dictaduras no se derrotan con consignas fáciles ni con ilusorias salidas mágicas, siempre infectadas de inútil voluntarismo. La estrategia eficaz, la única que funciona, es la que sabe combinar, en un inmenso tablero de acción política, la protesta de calle, la presión internacional, la paciente organización popular, la lucha desde los espacios institucionales, la inteligente negociación, y la contundente rebelión electoral. Sólo la articulación y activación de todas estas herramientas es lo que garantiza la victoria. No utilizarlas todas, no actuar frente a la gravedad del momento mezclando la necesaria pasión con la imprescindible inteligencia y la requerida disciplina, sería una verdadera traición al reto trascendental que la historia ha querido poner en nuestras manos”, concluye.

Lee el comunicado completo en la web de la MUD.

Enviar Comentarios