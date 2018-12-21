MonitorDeVíctimas | Víctimas del triple homicidio en El Marqués eran de Calabozo - Runrun

LOS TRES HOMBRES ASESINADOS EL DOMINGO, 16 de diciembre, en la noche en la planta de tratamiento de Hidrocapital de la calle Terepaima de El Marqués, en Caracas, fueron identificados por familiares entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves en la morgue de Bello Monte.
El pasado lunes 17 de diciembre, a las 7:00 am, un vigilante de la institución hizo el hallazgo de los cadáveres de tres hombres. Los cuerpos presentaron múltiples heridas de bala.
Una de las víctimas respondía al nombre de Johan Delgado Rodríguez, de 38 años de edad. Su madre, América Rodríguez, dijo que Johan vivía en Calabozo, estado Guárico, y se dedicaba a la venta de arroz. Desconoce qué hacía en Caracas y quienes eran sus acompañantes.
Informó además que su hijo era técnico en sistemas, padre de dos niños, hablaba dos idiomas y en alguna oportunidad estuvo bajo arresto en San Juan de Los Morros. Presume que el móvil del asesinato fue el robo porque el carro de su hijo desapareció.
Junto al cadáver sin documentos de Delgado Rodríguez en las inmediaciones de Hidrocapital estaba el de Manuel Arturo Toledo Aguirre, de 22 años. Un familiar informó que este también era oriundo de Calabozo y se dedicaba al comercio.
Toledo Aguirre llevaba un año viviendo en Caracas, en la zona de Ruiz Pineda. Era padre de dos niños y el segundo de siete hermanos.
La tercera víctima fue identificada como Melvin Eduardo Torrealba López, de 39 años, un comerciante que tenía una hija de 16 años y otro de 8. Residía en Calabozo, al igual que los otros asesinados.
Uno de los parientes comentó que los tres hombres estaban en Ruiz Pineda la tarde del domingo, alrededor de las 2:00 pm. Lavaban el carro en el que poco después se fueron hacia el este en compañía de una cuarta persona cuyo paradero se desconoce. Un testigo que informó de este movimiento al padre de Toledo Aguirre fue interrogado por las autoridades.
De acuerdo con los familiares, Toledo Aguirre llevaba consigo 800 dólares en efectivo, por lo que suponen que el móvil del triple homicidio fue el robo de el dinero y el vehículo que los llevaba.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9GYWVzXy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY1NzQvZW4tZWwtdmFsbGUtbGEtdmlvbGVuY2lhLWFybWFkYS10aWVuZS11bmlmb3JtZS8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgRW4gRWwgVmFsbGUgbGEgdmlvbGVuY2lhIGFybWFkYSB0aWVuZSB1bmlmb3JtZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkZ1ZXJ6YXMgZGUgQWNjaW9uZXMgRXNwZWNpYWxlcyAoRmFlcyk8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjU3NC9lbi1lbC12YWxsZS1sYS12aW9sZW5jaWEtYXJtYWRhLXRpZW5lLXVuaWZvcm1lLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBFbiBFbCBWYWxsZSBsYSB2aW9sZW5jaWEgYXJtYWRhIHRpZW5lIHVuaWZvcm1lPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9Nb25pdG9kZVZpzIFjdGltYXNNb3JndWUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NTE5L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWJhbGEtcGVyZGlkYS1sZS1xdWl0by1sYS12aWRhLWEtY2Vmb3JhLW5hcnZhZXotZW4tYXV0b3Bpc3RhLXZhbGxlLWNvY2hlLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBCYWxhIHBlcmRpZGEgbGUgcXVpdMOzIGxhIHZpZGEgYSBDw6lmb3JhIE7DoXJ2YWV6IGVuIGF1dG9waXN0YSBWYWxsZS1Db2NoZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmF1dG9waXN0YSBWYWxsZS1Db2NoZTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NTE5L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWJhbGEtcGVyZGlkYS1sZS1xdWl0by1sYS12aWRhLWEtY2Vmb3JhLW5hcnZhZXotZW4tYXV0b3Bpc3RhLXZhbGxlLWNvY2hlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBCYWxhIHBlcmRpZGEgbGUgcXVpdMOzIGxhIHZpZGEgYSBDw6lmb3JhIE7DoXJ2YWV6IGVuIGF1dG9waXN0YSBWYWxsZS1Db2NoZTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvbW9uaXRvcjEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDY2L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWZhbWlsaWEtb3JxdWVzdG8tYXNlc2luYXRvLWRlLXVuLXByaW1vLXF1ZS1zZS1uZWdhYmEtYS1kZXNhbG9qYXJsZXMtdW5hLWNhc2EvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEZhbWlsaWEgb3JxdWVzdMOzIGFzZXNpbmF0byBkZSB1biBwcmltbyBxdWUgc2UgbmVnYWJhIGEgZGVzYWxvamFybGVzIHVuYSBjYXNhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QnJpc2FzIGRlIFByb3BhdHJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDY2L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWZhbWlsaWEtb3JxdWVzdG8tYXNlc2luYXRvLWRlLXVuLXByaW1vLXF1ZS1zZS1uZWdhYmEtYS1kZXNhbG9qYXJsZXMtdW5hLWNhc2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEZhbWlsaWEgb3JxdWVzdMOzIGFzZXNpbmF0byBkZSB1biBwcmltbyBxdWUgc2UgbmVnYWJhIGEgZGVzYWxvamFybGVzIHVuYSBjYXNhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9FbEp1bnF1aXRvXy0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQxMS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1yaW5hLWVudHJlLXByaW1vcy1kZWphLWEtdW4tbXVlcnRvLWVuLWVsLWtpbG9tZXRyby0yLWRlLWVsLWp1bnF1aXRvLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBSacOxYSBlbnRyZSBwcmltb3MgZGVqYSBhIHVuIG11ZXJ0byBlbiBlbCBraWzDs21ldHJvIDIgZGUgRWwgSnVucXVpdG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBKdW5xdWl0bzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDExL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXJpbmEtZW50cmUtcHJpbW9zLWRlamEtYS11bi1tdWVydG8tZW4tZWwta2lsb21ldHJvLTItZGUtZWwtanVucXVpdG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IFJpw7FhIGVudHJlIHByaW1vcyBkZWphIGEgdW4gbXVlcnRvIGVuIGVsIGtpbMOzbWV0cm8gMiBkZSBFbCBKdW5xdWl0bzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvZmFlc19pbmZvcm1lbW9uaXRvci5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tb25pdG9yLWRlLXZpY3RpbWFzLzM2NTYwOS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1iYWpvLXRpZXJyYS1sYS1tYXlvcmlhLWRlLWxvcy1ob21pY2lkaW9zLWVuLWNhcmFjYXMtZnVlcm9uLWNvbWV0aWRvcy1wb3ItZnVlcnphcy1kZWwtZXN0YWRvLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBCYWpvIFRpZXJyYTogbGEgbWF5b3LDrWEgZGUgbG9zIGhvbWljaWRpb3MgZW4gQ2FyYWNhcyBmdWVyb24gY29tZXRpZG9zIHBvciBmdWVyemFzIGRlbCBFc3RhZG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYWpvIFRpZXJyYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbW9uaXRvci1kZS12aWN0aW1hcy8zNjU2MDkvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtYmFqby10aWVycmEtbGEtbWF5b3JpYS1kZS1sb3MtaG9taWNpZGlvcy1lbi1jYXJhY2FzLWZ1ZXJvbi1jb21ldGlkb3MtcG9yLWZ1ZXJ6YXMtZGVsLWVzdGFkby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgQmFqbyBUaWVycmE6IGxhIG1heW9yw61hIGRlIGxvcyBob21pY2lkaW9zIGVuIENhcmFjYXMgZnVlcm9uIGNvbWV0aWRvcyBwb3IgZnVlcnphcyBkZWwgRXN0YWRvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1