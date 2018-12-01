MonitordeVíctimas | Denuncian que ajusticiaron a un hombre por acompañar a otro que estaba solicitado - Runrun

A JUICIO DE ROSMIRA CHIQUIZA, a su hijo lo asesinaron por andar con un amigo que estaba solicitado por las autoridades.
A Antoni Manuel Moreno Chiquiza de 21 años de edad lo mataron entre el kilómetro 2 y 3 de El Junquito el lunes 26 de noviembre cerca de la 10 de la mañana.
Rosmira Chiquiza denunció que su hijo fue ajusticiado por funcionarios del FAES. Aseguró que este no poseía armas ni tenía antecedentes penales.
Chiquiza presume que al abordarlos y percatarse que su compañero era buscado por la justicia, los efectivos procedieron a ejecutarlo. “Yo hice la denuncia y quiero que se investigue”, dijo desde la morgue de Bello Monte.
Aseguró que al acompañante de su hijo igualmente lo mataron, pero dijo desconocer el nombre y el paradero del cuerpo.
Moreno Chiquiza trabajaba a destajo y dejó a su pareja embarazada de cuatro meses.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9HTkJfLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Mzc4NS9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1nbmItbWF0YS1hLTQtcHJlc29zLWVuLXByZXN1bnRvLWludGVudG8tZGUtZnVnYS1kZS1jb21hbmRvLWVuLW1hY2FyYW8vIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hcyB8IEdOQiBtYXRhIGEgNCBwcmVzb3MgZW4gcHJlc3VudG8gaW50ZW50byBkZSBmdWdhIGRlIGNvbWFuZG8gZW4gTWFjYXJhbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkdOQjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzNzg1L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWduYi1tYXRhLWEtNC1wcmVzb3MtZW4tcHJlc3VudG8taW50ZW50by1kZS1mdWdhLWRlLWNvbWFuZG8tZW4tbWFjYXJhby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvcmRlVsOtY3RpbWFzIHwgR05CIG1hdGEgYSA0IHByZXNvcyBlbiBwcmVzdW50byBpbnRlbnRvIGRlIGZ1Z2EgZGUgY29tYW5kbyBlbiBNYWNhcmFvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9mYWVzX2RpZS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tb25pdG9yLWRlLXZpY3RpbWFzLzM2Mjk1My9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1kZW51bmNpYW4tcXVlLWZhZXMtc2UtbG8tbGxldm8tZGUtcmVmdWdpby15LWFwYXJlY2lvLWVuLWxhLW1vcmd1ZS8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgRGVudW5jaWFuIHF1ZSBGQUVTIHNlIGxvIGxsZXbDsyBkZSByZWZ1Z2lvIHkgYXBhcmVjacOzIGVuIGxhIG1vcmd1ZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhY2lxdWUgVGl1bmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL21vbml0b3ItZGUtdmljdGltYXMvMzYyOTUzL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLWRlbnVuY2lhbi1xdWUtZmFlcy1zZS1sby1sbGV2by1kZS1yZWZ1Z2lvLXktYXBhcmVjaW8tZW4tbGEtbW9yZ3VlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBEZW51bmNpYW4gcXVlIEZBRVMgc2UgbG8gbGxldsOzIGRlIHJlZnVnaW8geSBhcGFyZWNpw7MgZW4gbGEgbW9yZ3VlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9GdW5jaW9uYXJpb3MtRkFFUy15LUNJQ1BDLTEwLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MTg3NS9hc2VzaW5hbi1hLWFuY2lhbm8tYS1nb2xwZXMtY3VhbmRvLWludGVudGFiYW4tcm9iYXJsby8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgQXNlc2luYW4gYSBhbmNpYW5vIGEgZ29scGVzIGN1YW5kbyBpbnRlbnRhYmFuIHJvYmFybG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbmNpYW5vczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYxODc1L2FzZXNpbmFuLWEtYW5jaWFuby1hLWdvbHBlcy1jdWFuZG8taW50ZW50YWJhbi1yb2JhcmxvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBBc2VzaW5hbiBhIGFuY2lhbm8gYSBnb2xwZXMgY3VhbmRvIGludGVudGFiYW4gcm9iYXJsbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvUlJQb2xpY2FyYWNhc0FzZXNpbmFkby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjEyNjkvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtbWF0YXJvbi1hLXBvbGljYXJhY2FzLWVuLWVsLWNlbWVudGVyaW8vIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IE1hdGFyb24gYSBQb2xpY2FyYWNhcyBlbiBFbCBDZW1lbnRlcmlvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXNlc2luYXRvIGRlIHBvbGljw61hczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYxMjY5L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLW1hdGFyb24tYS1wb2xpY2FyYWNhcy1lbi1lbC1jZW1lbnRlcmlvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBNYXRhcm9uIGEgUG9saWNhcmFjYXMgZW4gRWwgQ2VtZW50ZXJpbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvVG9ycmUtVmlhc2EtTG9zLUNhb2Jvcy0yMTBhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL2ludmVzdGlnYWNpb24vMzYxMTUzL21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLW1hc2FjcmUtZW4tbGEtdG9ycmUtdmlhc2EtaGlzdG9yaWFzLWRlLXNpZXRlLXZpY3RpbWFzLXktdW4tc29icmV2aXZpZW50ZS8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgTWFzYWNyZSBlbiBsYSB0b3JyZSBWaWFzYTogaGlzdG9yaWFzIGRlIHNpZXRlIHbDrWN0aW1hcyB5IHVuIHNvYnJldml2aWVudGUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hbGxhbmFtaWVudG8gYSB0b3JyZSB2aWFzYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW52ZXN0aWdhY2lvbi8zNjExNTMvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtbWFzYWNyZS1lbi1sYS10b3JyZS12aWFzYS1oaXN0b3JpYXMtZGUtc2lldGUtdmljdGltYXMteS11bi1zb2JyZXZpdmllbnRlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBNYXNhY3JlIGVuIGxhIHRvcnJlIFZpYXNhOiBoaXN0b3JpYXMgZGUgc2lldGUgdsOtY3RpbWFzIHkgdW4gc29icmV2aXZpZW50ZTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==