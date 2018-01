Las noticias petroleras más importantes de hoy #5Ene

Dos detenidos por caso de corrupción de Pdvsa se habrían fugado de prisión: Los expedientes desaparecieron

La periodista Sebastiana Barráez indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que dos detenidos por los casos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se fugaron del centro de reclusión el pasado 30 de diciembre de 2017.

Barráez precisó, sin dar nombres de los prófugos, que los hombres estaban detenidos en la prisión de El Helicoide, en Caracas. “Lo inaudito es que habrían desaparecido los expedientes de los tribunales 7 y 8 de Caracas”, informó.

La comunicadora social precisó que el 31 de diciembre de 2017, un día después de que se registró el hecho, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Ddcim) “se llevó a todos los empleados” del tribunal séptimo y octavo de Caracas.

“El archivista del tribunal séptimo ha sido fuertemente interrogado para tratar de determinar qué pasó con los expedientes de los fugados”, agregó.

Sebastiana Barráez precisó que hasta el momento no han determinado como se escaparon y desaparecieron los expedientes. NTN24

Alta Gerencia. Pdvsa asaltada

1.- TREMENDA BUENA PREGUNTA AL PRESIDENTE, NICOLAS MADURO LE HACE EL EX PRESIDENTE DE PDVSA, RAFAEL RAMIREZ, que diria nuestro Hugo Chavez Frias, si estuviese en las calles del pais y notara las *colas para lograr comida, los niños buscando en basureros, la gente corriendo a resguardarse en sus casas , barrios y urbanizaciones, antes de caer el sol con la delicuencia en cada esquina, parese de contar* No hay respuesta, todo en Miraflores no puede estar mejor, especialmente la dieta impuesta que tiene a todos a reventar de gordura. Mejor no se dejen retratar en medios.

2.- BUSCANDO GUERRA Corea del Norte. Oh no, los comunistas sostienen que es Donald Trump, el que la desea para asegurarse en la Casa Blanca. Dificil su Primer Año de Gobierno, quizas como a ningun otro Presidente entrante, solo que, ha sabido encontrar los pasos adecuados, contando ahora con apoyo Democrata inclusive. Exitoso en la Empresa Privada, totalmente distinta a la gerencia del Sector Publico, se trata de divugar un apoyo nacional del 28%, NO cierto en absoluto, supera los 45 puntos, segun los mismos medios, a quienes pidió, no su apoyo, pero si, que no divulgasen noticias falsas…

3.- BREVES. Seria bueno que VTV pasara algunos de los Programas de EFECTO NAIM en NTN24, Colombia. Son verdaderamente instructivos muchos de los mismos . Ajenos a politica! Dificil que el Gobierno Nacional tenga en estantes de automercados, el monto del Bono Alimentario puesto en efecto el 1ro del año. Es voz comun, las crisis no son eternas, tampoco los gobiernos. Con el nuevo salario minimo se compran dos pollos, sin pan. El kilo esta en Bs. 190,- El dolar en Bs.123 mil, mientras jubilados de PDVSA piden justicia para si.. Preferible no ser egoistas y pedir para todo jubilado en el pais ! Sebastian Piñera a la Presidencia de Chile nuevamente y con mayoria aplastante, ya comenzo relaciones positivas con USA, como debe ser., amigo de Rusia por igual, pero sin jaladera. Ejemplo quizas a nuestro pais ?

EL DESCARADO Asalto a PDVSA, casi mil millones de dolares por sus propios ejecutivos ante negligencia gubernamental, en empresa que gozaba de estupenda auditoria externa, la cual fue cancelada, ha dejado al propio Gobierno Nacional * pelando * . No tiene fondos para la creciente pobreza, de alli que con Bolsas Clap se pretenda, * paliar * el hambre, que ya el pueblo manifiesta en saqueos en todo el pais.

5.- SE ESTA SALIENDO CON la suya los alborotados anti Estados Unidos, a voz viva sugiriendo y gritando en manifesaciones, que el pais compre a China, Rusia , India, Australia etc. pagando en petros,. euros o en moneda nacional. El problema es que aun USA compra una buena cantidad de barriles de petroleo y se recibe dolares en pago. No se vislumbra que el Banco Central de Venezuela pueda cambiar esas monedas por los dolares que recibe. Insuficiencia de Cajas Fuertes para almacenarlas , mientras, como alegan comunistas y quienes le siguen que el dolar desaparece del mercado internacional.

6.- EL INCREMENTO del salario minimo a Bs. 248.510, – representa el 48% del Bono Alimentario en un pais, se dice que falta el alimento en estantes. Toda ama de casa le gusta comprar en su abasto/automercado, en vez de recibir la Bolsa CLAP, si bien su precio es mucho mas bajo en el total de su contenido, no siempre tiene lo necesario. Se habla de que el Gobierno Nacional entregará efectivo en sustitucion de las bolsas. Habra problemas familiares, en muchos casos, éste tendra uso distinto a la compra de alimentos.

7.- ALGO ha pasado en elecciones en todo Continente en los ultimos años! En este momento quien las gane, se le hizo trampa al ganador y protestas por todos lados, salvo en Chile. Seguiran haciendose , entonces ? Es lo logico y es la democracia. Que se recuerde solo HILLARY CLINTON reconoció al triunfante, DTrump a los diez dias. Bien por ella. Silencionamente sacaron cuenta en varios Estados en tres y cuatro oportunidades, mientras el Presidente electo jugaba golf y entretenia al Presidente Chino en su Residencia en Florida. No dudó en ningun momento el Asiático. Señor, bendice nuestra bella Venezuela. Aporrea

Precios del petróleo cerraron este jueves en máximos de tres años

El barril de petróleo Brent para entrega en febrero se mantuvo este jueves en valores máximos desde 2014 y cerró en el mercado de futuros de Londres en 67,99 dólares, un 0,22% más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con una subida de 0,15 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 67,84 dólares.

Las protestas antigubernamentales en Irán han impulsado en los últimos días el precio del petróleo, que suele responder con subidas a la agitación política en países productores de Oriente Medio.

La perspectiva entre los analistas de un descenso en los inventarios de crudo estadounidenses contribuyó asimismo a mantener al alza el precio del Brent.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves 0,60% y cerró en 62,01 dólares el barril, su nivel más alto en más de tres años, tras conocerse una caída mayor de lo esperado de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en febrero, los de más próximo vencimiento, subieron 0,38 dólares con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en el país cerró por encima de los 62 dólares y se situó en su nivel más alto desde diciembre de 2014, después de publicarse un descenso mayor de lo esperado de las reservas semanales de crudo.

El Departamento de Energía confirmó este jueves que la semana pasada las reservas de petróleo cayeron en 7,4 millones de barriles, hasta los 424,5 millones, más de los 5,7 millones de barriles que habían previsto algunos analistas.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica de 663,7 millones de barriles, se situó en 1.889,0 millones de barriles, por encima de los 1.887,5 millones de la semana precedente. El Mundo

Reservas de petróleo en EEUU caen en 7,4 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 7,4 millones de barriles, hasta los 424,5 millones, informó este jueves el Departamento de Energía.

La cifra fue superior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un descenso de 5,7 millones de barriles.

En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época del año, según indicó el Departamento de Energía.

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron un promedio de 8,0 millones de barriles, con un descenso de 27.000 barriles respecto de la semana precedente.

Por su parte, las reservas de gasolina para automoción se incrementaron 600.000 barriles, hasta los 228,4 millones de barriles.

Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, subieron en 4,8 millones de barriles, hasta los 138,8 millones.

Las refinerías operaron a un 96,7 % de su capacidad instalada, por encima del 95,7 % de la semana anterior.

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica de 663,7 millones de barriles, se situó en 1.889,0 millones de barriles, por encima de los 1.887,5 millones de la semana precedente. El Mundo

